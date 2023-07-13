عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مروان عطية يتلقى عزاء والده | شاهد

عزاء والد اللاعب
عزاء والد اللاعب مروان عطية

تلقى لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، منذ قليل، عزاء والده بمسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاتة بكفر الدوار في البحيرة، بعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.

txt

بالدموع.. مروان عطية يشيع جثمان والده إلى مثواه الأخير بالبحيرة

txt

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

 بث مباشر 

https://fb.watch/lLSDoPK7UE/?mibextid=v7YzmG

 

عزاء والد اللاعب مروان عطية 

وكانت مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، شهدت ظهر اليوم الخميس، توافد الآلاف من المواطنين على مسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدي شحاتة، للمشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية.

عزاء والد اللاعب مروان عطية 
عزاء والد اللاعب مروان عطية 
عزاء والد اللاعب مروان عطية 
عزاء والد اللاعب مروان عطية 

وشهد تشييع الجنازة بكاء وانهيار اللاعب مروان عطية، أثناء حمل نعش والده استعدادًا لدفنه بمقابر كوم دفشو.

مروان عطية لاعب مصري يبلغ من العمر 24 عاما، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، وتم تصعيد مروان عطية للفريق الأول بنادي الاتحاد قبل 4 أعوام وتحديدا في 2019، حيث كان يبلغ من العمر 21 عاما.

ومنذ أن تم تصعيده للفريق الأول بالاتحاد السكندري، نجح مروان عطية في أن يصبح عنصرا أساسيا لا يمكن التخلي عنه، واستمر مستوى مروان عطية في الصعود حتى حصل على فرصة الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ الفراعنة.

وفي سياق آخر، يستضيف استاد القاهرة الدولى، الليلة متابعة لقاء القمة، الذي يجمع فريق الأهلي وغريمه الزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسًاء.

البحيرة اللاعب مروان عطية النادي الأهلي تشييع الجنازة صلاة الجناز مدينة كفر الدوار نادي الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

ترشيحاتنا

نهاية الأخضر.. أكبر وكالة تصنيف ائتماني تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الدولار

الدرجات حلوة.. وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك مباشر الآن في قمة الدوري

كهربا يقود الهجوم |إبراهيم فايق ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك

مصر رمانة ميزان المنطقة| القاهرة تقود دول الجوار نحو حل النزاع السوداني.. تدخل عاجل لعودة الاستقرار إلى الخرطوم

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023 | نسبة النجاح في العربي تتجاوز 90%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ