مروان عطية يتلقى عزاء والده | شاهد

تلقى لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، منذ قليل، عزاء والده بمسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاتة بكفر الدوار في البحيرة، بعد تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة.

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عزاء والد اللاعب مروان عطية

وكانت مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، شهدت ظهر اليوم الخميس، توافد الآلاف من المواطنين على مسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدي شحاتة، للمشاركة في صلاة الجنازة وتشييع جثمان والد اللاعب مروان عطية.

عزاء والد اللاعب مروان عطية

عزاء والد اللاعب مروان عطية

عزاء والد اللاعب مروان عطية

عزاء والد اللاعب مروان عطية

وشهد تشييع الجنازة بكاء وانهيار اللاعب مروان عطية، أثناء حمل نعش والده استعدادًا لدفنه بمقابر كوم دفشو.

مروان عطية لاعب مصري يبلغ من العمر 24 عاما، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، وتم تصعيد مروان عطية للفريق الأول بنادي الاتحاد قبل 4 أعوام وتحديدا في 2019، حيث كان يبلغ من العمر 21 عاما.

ومنذ أن تم تصعيده للفريق الأول بالاتحاد السكندري، نجح مروان عطية في أن يصبح عنصرا أساسيا لا يمكن التخلي عنه، واستمر مستوى مروان عطية في الصعود حتى حصل على فرصة الانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ الفراعنة.

وفي سياق آخر، يستضيف استاد القاهرة الدولى، الليلة متابعة لقاء القمة، الذي يجمع فريق الأهلي وغريمه الزمالك فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مسًاء.