شكوى من البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة بالغردقة.. الإنجليزي بقى عربي

حرر عدد من طلاب الصف الثالث الثانوى شعبة علمى علوم لغات بلجنة مدرسة حامد جوهر بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، شكوى بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأكد الطلاب فى شكواهم أنهم فوجئوا بخطأ عند تسليم البابل شيت باللغة العربية، والاسئلة لامتحان مادة الأحياء باللغة الإنجليزية، حيث من المفترض أن يكون البابل شيت باللغة الإنجليزية.

وطالب الطلاب فى مذكراتهم، بمراعاة الاجابات التى تم تظليلها فى البوكليت بالقلم الرصاص، ومراعاة الإجابة عن الاسئلة المقابلة باللغة الانجليزية، كذلك مراعاة الطلاب الذين تمت إجاباتهم فى البابل شيت وعدم الإجابة فى البوكليت.

وأشار الطلاب الى أنه تم عمل محاضر خاصة بالواقعة لكل طالب باللجنة ولم ترفق بورقة الإجابة.