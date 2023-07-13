فخر العرب.. أُنس جابر تتأهل لنهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

تأهلت البطلة التونسية أُنس جابر إلى نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس ثالث بطولات الجراند سلام، وذلك بعد فوزها على الروسية أرينا سابالينكا في دور نصف النهائي.

أُنس استطاعت تحقيق انتصار صعب على سابالينكا المصنفة الثانية عالميًا، بمجموعتين مقابل مجموعة، لتتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية تواليًا وفي مسيرتها.

وضربت أُنس موعدًا في المباراة النهائية مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، والتي سبقت البطلة التونسية إلى المباراة النهائية.

وستُقام المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون للسيدات يوم السبت المقبل، حيث ستسعى أُنس لتحقيق أول لقب لها في بطولات الجراند سلام، بعد أن خسرت نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي.