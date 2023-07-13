عمل القليوبية تنظم ملتقى توظيف يوفر 2548 فرصة في 74 شركة

دعت وزارة العمل شباب محافظة القليوبية الباحث عن فرصة عمل الدخول على اللينك المرفق ؛ لتسجيل بياناته ،والمشاركة في ملتقى التوظيف الذي سوف تنظمه مديرية عمل محافظة القليوبية صباح يوم السبت الموافق 29 يوليو 2023 الجاري ،؛ بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

واوضحت إيمان السيد مدير المديرية أن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة. ، تنفيذاً لتوجيهات الوزير بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.

وأشارت مدير المديرية ؛إلى الملتقى يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات ، منوهةً إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse

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