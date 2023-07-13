عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل القليوبية تنظم ملتقى توظيف يوفر 2548 فرصة في 74 شركة

ملتقى التوظيف
ملتقى التوظيف

دعت وزارة العمل شباب محافظة القليوبية الباحث عن فرصة عمل الدخول على اللينك المرفق ؛ لتسجيل بياناته ،والمشاركة في ملتقى التوظيف الذي سوف تنظمه مديرية عمل محافظة القليوبية صباح  يوم السبت  الموافق 29 يوليو  2023  الجاري ،؛ بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

واوضحت إيمان السيد مدير المديرية  أن الملتقى تنظمه المديرية بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة. ، تنفيذاً لتوجيهات الوزير  بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، وفي إطار استراتيجية القيادة السياسية للحد من معدلات البطالة.

وأشارت مدير المديرية ؛إلى الملتقى   يوفر 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في  مختلف  المجالات ، منوهةً إلى أنه على من يرغب في التقديم للالتحاق بالوظائف المتاحة بالملتقى تسجيل بياناته خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4En-Mu9vOxjb9zA-DvJbVKoZTFqgMUJzyOM62IirTlIYf1Q/formResponse

IMG-20230713-WA0006
IMG-20230713-WA0006
IMG-20230713-WA0005
IMG-20230713-WA0005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2023.. اختبارات القدرات.. الموعد وكيفية التسجيل

اشترت غرام عشيقها بحياة أولادها الثلاثة | جريمة مؤسفة في منشأة القناطر

بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تعلن حصاد نشاطها خلال دور الانعقاد الثالث

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

لو بتشجع الأهلي أو الزمالك .. إزاي تسيطر على التوتر والغضب؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ