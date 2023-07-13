عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: على التجار راغبي المشاركة في الأوكاوزيون التقدم بطلبات للمديريات التابعة

صدى البلد

طالب المتحدث ‏الرسمي معاون وزير التموين أحمد كمال، التجار الراغبين في المشاركة في الأوكازيون ضرورة التقدم بطلب لمديرية التموين التابعة لهم ‏للدخول في موسم التصفية.

وأكد المتحدث الرسمي لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير أحمد ‏كمال أن الهدف من انطلاق الأوكازيون الصيفي هو تنشيط التجارة الداخلية ‏وزيادة القوة الشرائية للمواطنين بعدد التخفيضات التي توجد ‏على السلع.

وقال معاون وزير التموين إن الأوكازيون لا يقتصر فقط على الملابس ‏بل كل الأنشطة التجارية التي تهم الاسرة المصرية من ‏مصنوعات جلدية وأدوات منزلية ايضاً.

أصدر الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023 ،وقضى القرار الصادر  الدكتور ‏علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أن المدة المحددة للأوكازيون شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين كما نص القرار أيضا ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن الحرب

السد العالي.. استقبال جنوني من جماهير الأهلي للشناوي وشوبير ولطفي قبل مباراة الزمالك|فيديو

المؤسسات الدينية لجماهير الأهلي والزمالك: الرياضة أخلاق.. لا للتعصب والتراشق بالألفاظ

سيرك أحمر.. ثلاثية مدوية من الأهلي في شباك الزمالك بالشوط الأول

قدام بعبع أفريقيا | مهيب يوجّه نقدا لاذعا لـ مدرب الزمالك بسبب الأهلي

معلول يطلق قذيفة تسكن شباك الزمالك وتعلن عن الهدف الثالث لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ