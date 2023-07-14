كل ما تريد معرفته عن شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي xAI

منذ أشهر طويلة وتحديدا منذ صعود شهرة أداة "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي" و الملياردير "إيلون ماسك" يلمح إلى أنه يريد إنشاء شركة تقوم على الذكاء الاصطناعي التوليدي يكون هدفها الأساسي فهم كيفية عمل الكون.

بالفعل أخذ "ماسك" خطوات جادة وأعلن للتو عن مشروع جديد له هدف محدد وهو اكتشاف كيفية عمل الكون.

إيلون ماسك

الشركة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ، والتي تسمى xAI ، تريد حرفيًا "فهم الطبيعة الحقيقية للكون" ، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عنها الذي توضح من خلاله مهمتها. قال ماسك في أبريل الماضي خلال مقابلة مع تاكر كارلسون إنه يريد إنشاء شركة تستخدم "أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي للبحث عن الحقيقة ومحاولة فهم أسرار الكون وطبيعته ويف يعمل" ، وأضاف عن الذكاء الاصطناعي "نأمل أن يكون نفع أكثر من ضرره".

على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء ، قالت xAI إن فريقها سيقوده "ماسك" ويعمل به مدراء تنفيذيون عملوا في مجموعة واسعة من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، والتي تشمل الأسماء اللامعة من أمثال Google DeepMind و Microsoft و Tesla، بالشراكة مع أساتذة من جامعة تورنتو.

ما لا يعرفه الكثيرين أن ماسك شارك في إنشاء شركة OpenAI في بداياتها، وكان من أوائل المملوين قبل أن تتولى مايكروسوفت هذه المهمة بعد تركه الشركة، ليس ذلك فحسب بل سبق لماسك أن انتقد عدة مرات OpenAI علنا منذ أن ترك مجلس الإدارة في 2018 ، وقال صراحة أنه يعتقد أن مايكروسوفت تسيطر عليها من خلال استثمار 13 مليار دولار.

إيلون ماسك

على الرغم من عمله في الذكاء الاصطناعي ، فقد أعرب ماسك عن تحفظات عميقة بشأن هذه التقنية التي قال عنها أنها شيطانية ، وكان ضمن مجموعة من الباحثين وقادة صناعة التكنولوجيا الذين طالبوا في مارس من خلال بيان رسمي المطورين بإيقاف تطوير النماذج اللغوية الكبيرة للذكاء الاصطناعي.

من بين الـ 12 شخص القائمين على الشركة الجديدة xAI، عمل الغالبية منهم سابقًا في جوجل في مرحلة ما، أو في وحدة الذكاء الاصطناعي DeepMind ومقرها لندن، أحدهم ، كريستيان زيجدي ، قضى سنوات كعالم أبحاث في الشركة، موظفو “جوجل” السابقون الآخرون هم إيغور بابوشكين وزيجانج داي وتوني وو وتوبي بوهلين.

أضافت شركة "ماسك" الناشئة xAI، اثنين من الأكاديميين من جامعة تورنتو ، Guodong Zhang و Jimmy Ba ، الأستاذ المساعد الذي درس تحت إشراف رائد الذكاء الاصطناعي جيفري هينتون. كما قام كلا من Ba و Zhang بالتدريب لفترة في شركة DeepMind حسب ما جاء في سيرهما الذاتية.

إيلون ماسك

يقول الموقع الرسمي لشركة xAI على الإنترنت إن دان هيندريكس ، مدير مركز أمان الذكاء الاصطناعي، Center for AI Safety وهي مجموعة كانت تحذر الشركات مما تعتبره أخطارًا وجودية لتطوير الذكاء الاصطناعي بسرعة، في مارس الماضي أصدرت رسالة تحذير موقعة من قبل المديرين التنفيذيين لبعض الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك DeepMind و OpenAI التابعة لشركة ألفابيت Alphabet Inc.

سيستضيف فريق عمل شركة xAI الوليدة جلسة دردشة على تويتر سبيس Twitter Spaces يوم الجمعة الموافق 14 يوليو ، من خلاله سيوضحون عمل الشركة في الفترة القادمة بشكل أكثر تفصيلا.