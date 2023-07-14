فئة 5 آلاف جنيه.. HTC تطرح رسميا أجهزة لوحية جديدة

طرحت شركة “إتس تي سي” HTC في هدوء وبلا ضجة إعلامية جهازين لوحيين جديدين ، وهما HTC A104 و HTC A102. فيما يلي نظرة عن كثب على مواصفات ومميزات وأسعار كلا الطرازين.

مواصفات HTC A104 و HTC A102

يحتوي تابلت HTC A104 على شاشة عرض نوعها IPS LCD مقاس 10.36 بوصة توفر دقة 2000 × 1200 بكسل ونجد في الشاشة كاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا مزودة بفلاش LED بنفس عدد الميجابكسل في الخلف. يأتي مثبتًا مسبقًا بنظام تشغيل أندرويد 13.

HTC

الجهاز اللوحي يعمل من خلال معالج وحدة مركزية Unisoc T606 وبطارية سعة 7000 مللي أمبير في الساعة، الجهاز يأتي مع 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت من سعة التخزين الأساسية. تبلغ أبعاده ومقاييسه 243.8 × 162.6 × 8.5 ملم مع وزن إجمالي يبلغ 533 جرامًا.

يحتوي تابلت HTC A102 على شاشة أكبر بقليل قطرها 11 بوصة. مع شاشة نوعها IPS LCD مع دقة وضوح 2000 × 1200 بكسل. بهل كاميرا سيلفي أمامية بدقة 8 ميجابكسل ، وكاميرا في الخلفية بدقة 20 ميجابكسل مع فلاش LED ويأتي محملاً مسبقًا بنظام التشغيل Android 12 الأقدم.

تم تجهيز HTC A102 بمعالج من "ميدياتك" مجموعة شرائح Helio G85 ويحزم بطارية تبلغ 8000 مللي أمبير في الساعة، ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت روم.

HTC

يوفر كلا الجهازين اللوحيين ميزات مشتركة ، مثل دعم بطاقة SIM ، وشبكة اتصال من الجيل الرابع 4G LTE ، وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق ، وبلوتوث 5.0 ، وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين وبالتالي الاحتفاظ بكل ملفاتك والوسائط المتعددة، ومنفذ USB-C. أبعاد الجهاز 245.6 × 155.36 × 8 ملم ويزن 460 جرام.

أسعار HTC A104 و A1042 وتوافرهما

يتوفر الكمبيوتر اللوحي HTC A102 للشراء في روسيا بسعر 20990 روبل روسي (أي حوالي 233 دولارًا أمريكيًا، أو 7199.77 جنيه مصري ). سعر الجهاز اللوحي A104 الأحدث هو 17730 روبل روسي (أي حوالي 193 دولارًا أمريكيًا، أو 5963.76 جنيه مصري)، و يتوفر الطرازان A102 و A104 باللونين الفضي والأسود.