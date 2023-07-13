محمد هنيدي: أتحاربت في بدايتي.. واللي يحزن من نجاح الناس مريض نفسي..فيديو

كشف نجم الكوميديا محمد هنيدي، عن تعرضه لمحاربة البعض في بداية عمله بالمجال الفني، مؤكد أنه تعرض للانتقاد ولكن كان يرد بالصمت والعمل.

وأوضح محمد هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، أنه كان في عرض مسرحي وكان في بداية حياته الفنية وهرب من الجمهور، متابعًا: "استخبيت من الناس في السوبر ماركت".

وتابع: في بداية عملي الفني لم يكن هناك من يرفض أفيهات ليا، موضحًا أن النجاح هو نعمة من الله، كما أنه يفرح لنجاح أي كوميديان أخر ولم يشبع من النجاح ويحب أن يستمر هذا النجاح، معقبًا: "من يحزن من نجاح آخر هو شخص مريض نفسي".