الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان.. والأرصاد تصدم المواطنين بشأن حال الطقس | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

محمد هنيدي: بعشق رمضان أبو العلمين وكنت بقعد في البيت بملابس الشخصية

أكد النجم محمد هنيدي، عشقه لشخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة التي قدمها في فيلم ومسلسل، موضحًا أنه تعامل مع أولاده وأسرته بشخصية "الأستاذ رمضان" وكانت محببه له.

44 درجة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن حال الطقس في الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأثنين والثلاثاء الماضي كان هناك معدلات حرارة طبيعية

خالد الصاوي: بتابع من أول مانشستر سيتي لحد بلدية المحلة

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تكلفة المشروعات التي قامت بها الدولة في ملف تطوير العشوائيات 63 مليار جنيه لتطوير عدد من المناطق الغير أمنة، أهمها 54 منطقة عشوائية في القاهرة.

الخارجية : مصر دائمة تقديم المساعدة لدول الجوار| وحريصون على حل أزمة السودان

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن دول الجوار كانت تتابع الأزمة السودانية باستمرار الفترة الماضية ودول الجوار تحركت بشكل عملي لمساعدة الأشقاء السودانيين.

سد النهضة.. الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تأكيدات متبادلة من رئيس وزراء إثيوبيا على صدق نوايا إثيوبيا واستعدادها للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

بعد خيانتها| رد صادم لـ علا رامي بشأن زواجها من جديد

أكدت الفنانة علا رامي، أنها حاليا لا تفكر في الزواج مرة أخرى.

العلمين الجديدة تبهر العالم.. طفرة تنموية حديث الجميع.. فيديو

قالت الإعلامية ندى رضا موفدة قناة " إكسترا نيوزز، إن كورنيش العلمين ممتد لـ14 كم، وهو بحر مفتوح للجميع، موضحةً: «العلمين اسم كبير، وفي عام 2016، قررت الدولة المصرية تدشين العلمين الجديدة وإحداث الطفرة التنموية العمرانية التي يتحدث العالم كله عنها، وفي عام 2018 تم افتتاحها، وأصبح الضوء مسلطا عليها من كل دول العالم عبر مهرجان العلمين".