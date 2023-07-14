عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان.. والأرصاد تصدم المواطنين بشأن حال الطقس | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

محمد هنيدي: بعشق رمضان أبو العلمين وكنت بقعد في البيت بملابس الشخصية

أكد النجم محمد هنيدي، عشقه لشخصية رمضان مبروك أبو العلمين حمودة التي قدمها في فيلم ومسلسل، موضحًا أنه تعامل مع أولاده وأسرته بشخصية "الأستاذ رمضان" وكانت محببه له.

 

44 درجة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن حال الطقس في الأيام المقبلة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأثنين والثلاثاء الماضي كان هناك معدلات حرارة طبيعية

 

خالد الصاوي: بتابع من أول مانشستر سيتي لحد بلدية المحلة

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

 

بديل العشوائيات.. مصطفى بكري: 1.2 مليون مواطن استفادوا من التنمية الحضرية بالدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تكلفة المشروعات التي قامت بها الدولة في ملف تطوير العشوائيات 63 مليار جنيه لتطوير عدد من المناطق الغير أمنة، أهمها 54 منطقة عشوائية في القاهرة.

 

الخارجية : مصر دائمة تقديم المساعدة لدول الجوار| وحريصون على حل أزمة السودان

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن دول الجوار كانت تتابع الأزمة السودانية باستمرار الفترة الماضية ودول الجوار تحركت بشكل عملي لمساعدة الأشقاء السودانيين.

 

سد النهضة.. الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تأكيدات متبادلة من رئيس وزراء إثيوبيا على صدق نوايا إثيوبيا واستعدادها للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

 

بعد خيانتها| رد صادم لـ علا رامي بشأن زواجها من جديد

أكدت الفنانة علا رامي، أنها حاليا لا تفكر في الزواج مرة أخرى.

 

العلمين الجديدة تبهر العالم.. طفرة تنموية حديث الجميع.. فيديو

قالت الإعلامية ندى رضا موفدة قناة " إكسترا نيوزز، إن كورنيش العلمين ممتد لـ14 كم،  وهو بحر مفتوح للجميع، موضحةً: «العلمين اسم كبير، وفي عام 2016، قررت الدولة المصرية تدشين العلمين الجديدة وإحداث الطفرة التنموية العمرانية التي يتحدث العالم كله عنها، وفي عام 2018 تم افتتاحها، وأصبح الضوء مسلطا عليها من كل دول العالم عبر مهرجان العلمين". 

 

 

 

 

اخبار التوك شو الرئاسة مصطفى بكري الأرصاد اثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

فرج عامر يكشف عن أول صفقتين سوبر لـ الأهلي

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

تعليق ساخر من أحمد موسى بعد فوز الأهلي على الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

حسام البدري: "إمام عاشور" مكسب كبير للأهلي

تصرف مفاجىء من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

هل يجوز تقديم بيان جمركي عن البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية ؟ .. القانون يجيب

ذكر لو قلته 7 مرات يوميا حرم الله جسدك على النار وأدخلك الجنة

ميدو يطالب أوسوريو بقرار صارم ويفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

جهاد جريشة : الأهلي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاروق الباز من رموز بلدنا وحب الأوطان من الإيمان بثقافة الدقهلية|صور

بأكثر من نصف مليون جنيه .. شاهد إطلالات بلقيس فتحي في كليب ألف روح

عادة يومية تسبب تهتك نسيج الرئة للشباب

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ