بعد خيانتها| رد صادم لـ علا رامي بشأن زواجها من جديد

أكدت الفنانة علا رامي، أنها حاليا لا تفكر في الزواج مرة أخرى.

وقالت "أنا اعتدت على وحدتي ومش عايزة أكون مسئولة لأن الزواج مسئولية كبيرة”.

وقالت علا رامي، خلال لقاء لها لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، إن “ اختيار شريك الحياة الذي يتحمل المسئولية يساهم في نجاح الزواج”.

وتابعت علا رامي، “مش عايزة أخوض تجربة الزواج مرة أخرى، لأنني تعرضت للخيانة خلال تجربة زواجي”.

تربطنا علاقة صداقة

وقالت علا رامي إنها تزوجت من الفنان أبو الليف ولكن انفصلنا في هدوء ولا تزال تربطنا علاقة صداقة بالرغم من الإنفصال".

