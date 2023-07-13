علا رامي: والدي كان ممثل.. وهو اللي خلاني أدخل مجال الفن

أكدت الفنانة علا رمي، أنه مع تقدم العمر وعدد سنوات الفن التي عملت بها طبيعة الأدوار تغيرت، مشيرة إلى أنها عملت في فيلم “السيرك” في سن 6 سنوات، وفيلم “السمان والخريف”، في سن 5 سنوات.

وقالت علا رامي، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني"، أن والدها كان يعمل في شركة مصر للبترول، مؤكدة أيضا أنه عمل في المسرح التابع للشركة وكان يعشق الفن".

أفتقده بشكل كبير.

وتابعت الفنانة علا رامي، أنه "انا مقربة من والدي وكنت دائما أستشيره في كل شيء، وأفتقده بشكل كبير، وكان هو سبب في دخولي مجال الفن.