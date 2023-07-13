علا رامي : مشواري الفني طويل .. وأركز على انتقاء أدواري

قالت الفنانة علا رامي، إن مشواري الفني طويل بداية من مسلسل “رأفت الهجان” عام 1988، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة كانت توافق على أي عمل للتعلم، وإكتساب خبرات من قامات كبيرة في مجال الفن.

وأضافت علا رامي، خلال لقاء لها لبرنامج “ٍساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنه بعد العمل لمدة أكثر من 20 عاما بدأت في انتقاء الأعمال التي يتم عرضها عليا.

السينما والدراما

وتابعت الفنانة علا رامي، أن “الناس شايفاني مقلة في اعمالي لأني كنت اركز على عمل المسرح، وكنت أقدم أعمال قليلة في السينما والدراما".