عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علا رامي : مشواري الفني طويل .. وأركز على انتقاء أدواري

الفنانة علا رامي
الفنانة علا رامي

قالت الفنانة علا رامي، إن مشواري الفني طويل بداية من مسلسل “رأفت الهجان” عام 1988، مشيرة إلى أنه في تلك الفترة كانت توافق على أي عمل للتعلم، وإكتساب خبرات من قامات كبيرة في مجال الفن.

وأضافت علا رامي، خلال لقاء لها لبرنامج “ٍساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مايا الشربيني”، أنه بعد العمل لمدة أكثر من 20 عاما بدأت في انتقاء الأعمال التي يتم عرضها عليا.

السينما والدراما

وتابعت الفنانة علا رامي، أن “الناس شايفاني مقلة في اعمالي لأني كنت اركز على عمل المسرح، وكنت أقدم أعمال قليلة في السينما والدراما".

علا رامي مسلسل “رأفت الهجان” مايا الشربيني برنامج “ ساعة زمن الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

مفرج عنه من أبريل 2022..مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يروج للقبض على شخص

تأجيل انطلاق قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مصطفى بكري: مصر تحتضن أشقاءها.. ويتواجد 5 ملايين سوداني على أراضي المحروسة

‏الفيس بوك فضحه.. ضبط طفل يقود ميكروباص بمدينة نصر بدون ترخيص

بكري: ما يحدث بالسودان الآن هو محاولة لضرب الاستقرار في مصر

بايدن: روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.. ومستعدون لتبادل السجناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ