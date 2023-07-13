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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخارجية : مصر دائمة تقديم المساعدة لدول الجوار| وحريصون على حل أزمة السودان

صدى البلد

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن دول الجوار كانت تتابع الأزمة السودانية باستمرار الفترة الماضية ودول الجوار تحركت بشكل عملي لمساعدة الأشقاء السودانيين.

متابعا:" مصر تقدم دائما المساعدة لدول الجوار وحريصون على حل الأزمة السودانية.

وقال أبو زيد خلال مداخلة هاتفية بقناة تن :" دول الجوار تحركت برؤية عميقة تعتمد علي فهم الاوضاع في السودان ومن خلال اتصالات مع كافة الاطراف بالسودان لتقريب وجهات النظر.

وأردف،:"قمة اليوم يتضح من خلالها مبادئ دول الجوار في احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه والحفاظ علي مؤسسات السودان". 

وأكمل،:" بيان قمة اليوم لدول الجوار يوضح سعي دول الجوار  لمناقشة الأوضاع السودانية من خلال فهم عميق وتوحد في الرأي لزعماء دول جوار السودان.

مضيفا:" قمة اليوم تعكس قلق دول الجوار من استمرار هذه الازمة.

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