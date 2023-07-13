سد النهضة.. الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك تأكيدات متبادلة من رئيس وزراء إثيوبيا على صدق نوايا إثيوبيا واستعدادها للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية بقناة تن ،: "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما.

وأكد أنه هناك رغبة من الجانب الإثيوبي أن تمثل سياسة مصر وتوجها الثابت من أجل تحقيق ازدهار الشعبين والأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن إثيوبيا تعهدت أن ملء السد خلال العام المائي الحالي لن يلحق ضرارًا بمصر والسودان ويوفي الاحتياجات المائية للبلدين ونتطلع أن ينعكس ذلك على المفاوضات.