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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البرومو الرسمى لمسلسل سيب و أنا أسيب

هنا الزاهد
هنا الزاهد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سيب و انا اسيب البرومو الرسمى من مسلسلها الجديد«سيب وأنا سيب» عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام  و الذى من المقرر أن يعرض المسلسل خلال يوم ٢٢ من شهر يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

مسلسل «سيب وانا أسيب» بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمود البزاوي، محمد جمعة، عارفة عبدالرسول، أحمد سلطان، آية سماحة، محمود السيسي، يارا جبران، والمسلسل من تأليف رنا أبوالريش وإخراج وائل إحسان.

مسلسل سيب وأنا سيب مكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا.

روج الفنان أحمد السعدني، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سيب وانا اسيب”، وأكد أنه سوف يتم عرضه على منصة شاهد يوم ٢٢ يوليو.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب وانا اسيب" الصباح اخوان، الأغنية الدعائية من مسلسلها الجديد«سيب وأنا أسيب» بعنوان «هما هنا»، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل بداية من يوم ٢٢ يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

22 يوليو.. أحمد السعدني يروج لمسلسل سيب وأنا أسيب

شاهد.. 6 بوسترات من مسلسل سيب وأنا سيب

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "سيب وانا اسيب" الصباح اخوان، الأغنية الدعائية من مسلسلها الجديد«سيب وأنا سيب» بعنوان «هما هنا»، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل بداية من يوم ٢٢ يوليو الجارى على منصة شاهد الرقمية.

لمشاهدة الأغنية من هنا 

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو من الأغنية الدعائية لمسلسل سيب وأنا أسيب، من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "أغنية هما هنا، من مسلسل سيب وأنا أسيب، يعرض قريبًا عبر منصة شاهد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل”. 

سيب و انا اسيب سيب وانا سيب منصة شاهد أغنية هما هنا الصباح

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