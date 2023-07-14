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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم حرارة الصيف الحارقة.. هطول أمطار على السعودية.. وتحذير عاجل من الأرصاد

السعودية علم
السعودية علم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والباحة وعسير وجازان والشرقية والشمالية ونجران والقصيم والجوف وحائل.

وتوقع المركز ان تشهد منطقة مكة المكرمة  أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العرضيات والطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

فيما تشهد جدة ورابغ رياحًا نشطة وارتفاع الأمواج، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونوه المركز في تقريره بأن  منطقة عسير  تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع سيول وشبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض من رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية وحوطة بني تميم والمزاحمية وحريملاء وضرما ومرات والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتوقع المركز كذلك بأن تشهد منطقة نجران  رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة خباش وشرورة ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا ، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتتعرض منطقة حائل لرياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة السليمي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تتعرض لرياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة. 

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