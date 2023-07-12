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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشار الغبار..السعودية تحذر مواطنيها من طقس اليوم

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، إن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية.

وتؤثر علي أجزاء من مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية و نجران، حسبما نقلت واس.

 في حين تكون السماء غائمة جزيئاً الى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط,وحالة البحر خفيف الموج.

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