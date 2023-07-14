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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معملتش عمليات تجميل وصوري فوتوشوب.. أبرز تصريحات عبير صبري في برنامج تفاعلكم

عبير صبري
عبير صبري

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "تفاعلكم" عبر شاشة قناة العربية، للإجابة عن أسئلة صريحة بشكل سريع حول حياتها الشخصية والفنية. 

وقالت عبير صبري، إن أهم دور فرق في حياتها الفنية، هو مشاركتها في مسلسل جميلة رمضان الماضي، كما عبرت عن حبها للعديد من أدوارها منها فيلم عصافير النيل، ومسلسلات مثل الطوفان وستات قادرة وغيرها. 

وأكدت عبير صبري،  أنها مقتنعة بالحسد، وتراه حينما يحدث لها مشكلات وأزمات، مشيرة إلى أنها تتعلم من أخطائها بشكل عام ولا تقف عندها أو تصنفها. 

وعبرت  في تصريحاتها، عن عدم مضايقتها من انتقادات خلعها للحجاب التي مازالت مستمر حتى اليوم، موضحة:" زعلت لما قلعت الحجاب ويمكن ربنا يكتبهولي تاني".

وأشارت عبير صبري إلى أنها تؤمن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، وعن سبب إقامتها وزوجتها في بلدين مختلفتين، قالت:" أنا مصرية وجوزي فلسطيني عنده مكتب محاماة في دبي وشغلي في مصر وبنتقابل في الأجازات". 

 

وفيما يلي أبرز تصريحات عبير صبري في البرنامج 

  • بحلم أشتغل مع ألباتشينو يمكن يتحقق في الجنة
  • لم أمارس المحاماة ولما حصلت على ليسانس حقوق جامعة عين شمس دخلت معهد فنون مسرحية
  • تجربة تقديم البرامج اتعلمت منها حاجات كتير والاستفادة من الضيوف وسرعة البديهة والثقافة بتظهر
  • جلسات التصوير بتعمل جدل علشان حلوة وأقسى تعليق جالي على الصور مرة واحدة كتبلتي يارب تموتي ويتقطع إيديكي ورجليكي
  • مش حاصرة نفسي في دور معين وكل دور بعمله حلو ومؤثر ومختلف والناس بتحب الشخصية اللي بلعبها
  • في صور ليا فيها فوتوشوب أكيد وتعديلات من المصور ومش بعترض عليها ودي وجهة نظر للمصور
  • غير صحيح إني بدافع عن ريهام حجاج عشان اطلع معاها في مسلسلاتها لإني بشتغل طول السنة وعندي سينما ومسلسلات مع ناس تانية ده كلام رزالة ميتردش عليه
  • بحب ريهام جدا وبننجح سوا ومش بدافع عنها مش محتاجة حد يدافع عنها
  • نفسي أشتغل مع المخرج داوود عبد السيد وده أمنية وحلم بالنسبة لي
  • انتقدت أصالة عشان زعلت ومصر كلها زعلت من تصريحها كإنها مش عاوزة تقول إن مصر مقدمتلهاش حاجة زادت شهرتها
  • معملتش أي عمليات تجميل وشكلي زي ماهو من يوم ما بدأت تمثيل وشكلي زي ماهو من 25 سنة
  • مش بتصنف كممثلة إغراء والنوعية دي مش موجودة في مصر وانا ممثلة موهوبة
  • اتمنيت اقدم دور فلك معوض في ستيلليتو
عبير صبري تصريحات عبير صبري برنامج تفاعلكم جامعة عين شمس جلسات التصوير سرعة البديهة

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