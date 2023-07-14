معملتش عمليات تجميل وصوري فوتوشوب.. أبرز تصريحات عبير صبري في برنامج تفاعلكم

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على برنامج "تفاعلكم" عبر شاشة قناة العربية، للإجابة عن أسئلة صريحة بشكل سريع حول حياتها الشخصية والفنية.

وقالت عبير صبري، إن أهم دور فرق في حياتها الفنية، هو مشاركتها في مسلسل جميلة رمضان الماضي، كما عبرت عن حبها للعديد من أدوارها منها فيلم عصافير النيل، ومسلسلات مثل الطوفان وستات قادرة وغيرها.

وأكدت عبير صبري، أنها مقتنعة بالحسد، وتراه حينما يحدث لها مشكلات وأزمات، مشيرة إلى أنها تتعلم من أخطائها بشكل عام ولا تقف عندها أو تصنفها.

وعبرت في تصريحاتها، عن عدم مضايقتها من انتقادات خلعها للحجاب التي مازالت مستمر حتى اليوم، موضحة:" زعلت لما قلعت الحجاب ويمكن ربنا يكتبهولي تاني".

وأشارت عبير صبري إلى أنها تؤمن بوجود صداقة بين الرجل والمرأة، وعن سبب إقامتها وزوجتها في بلدين مختلفتين، قالت:" أنا مصرية وجوزي فلسطيني عنده مكتب محاماة في دبي وشغلي في مصر وبنتقابل في الأجازات".

وفيما يلي أبرز تصريحات عبير صبري في البرنامج