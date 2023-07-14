هقتلك .. فنان شهير يهدد زوجته الأهلاوية مازحا بعد خسارة الزمالك مباراة القمة

هدد الملحن والمغني سامر أبو طالب، زوجته المغنية والممثلة رنا سماحة بالقتل مازحا، في فيديو نشرته عبر تيك توك، بعد هزيمة الزمالك في مباراة القمة.

ارتدى سامر أبو طالب تي شيرت نادي الزمالك، فيما ظهرت رنا سماحة بتي شيرت النادي الأهلي، وكتبت على الفيديو :" الروح الرياضية"، فيما ظهر وهو يضع يده على فمها حتى لا تسخر من هزيمة فريقه قائلا:" هقتلك".

انتهت رنا سماحة من تسجيل أغنية أخرى بعنوان كان ليا صاحبة من كلمات سلمى رشيد وألحان مودي سعيد ومن توزيع عمر إسماعيل.

ولم تحدد رنا سماحة حتى الآن موعدا لطرح هذه الأغنية حيث بدأت موسم الصيف بأغنية طوب الأرض على أن يتم طرح الأغنية الثانية فى نهاية فصل الصيف.



واحتفلت رنا سماحة خلال الفترة الماضية بعيد ميلاد ابنها من خلال طرحها مجموعة من الصور له على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.