الناس بتروح الساحل بطائرة .. ظهور هليكوبتر يثير جدل رواد السوشيال ميديا

أثار منشور على صفحة الفيس بوك للإعلامية راندا فكري الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا الكثير من الجدل فقد كتبت عبر منشور لها على صفحتها بعد تداول رواد تطبيق التيك توك لأكثر من مقطع فيديو لظهور طائرة هليكوبتر ·في إحدى قرى الساحل.

قد جاءت رد فعل رواد السوشيال لتحمل بعضها عبارات من التهكم والسخرية وبعضها كالتالي "الساحل كل سنة بموضة نااس عاوزة تركب التريند دائما" "لا دي طيارة رش الناموس

على الجانب الآخر توقع أحداهم أن تكون تلك الطائرة خاصة بمستشفى الاسعاف بالكيلوا 135 فقد قامت بانقاذ الكثير من الأرواح.