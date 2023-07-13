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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

مقطع فيديو لتصرف
مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة

أثار مقطع فيديو انتشر كالنار بالهشيم خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل لدى رواد السوشيال ميديا ، ليحصد ملايين المشاهدات وذلك لكابتن طائرة لبنانية  يعمل لدى الخطوط اللبنانية ، وهو يطلب يد فتاة للزواج كانت جالسة لأنتظار إقلاع الطائرة، وقد قام  الكابتن بفتح مكبرات الصوت لينادى برقم مقعدها، معبراً عن أمنيته بأن تقبل طلب الزواج منها .

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 انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو والذي انتشر كالنار بالهشيم خلال الساعات الماضية وقد ظهر في مقطع الفيديو الركاب وهم يصفقون بحماس، بعد أن أبدت الفتاة موافقتها لتتجه إلى غرفة القيادة وتخرج منها الكابتن ممسكا بالخاتم.

قد التقط أحد الركاب، الفيديو لينتشر عبر منصات التواصل، وسط إعجاب الكثيرين بمبادرة الكابتين

مقطع فيديو رواد السوشيال ميديا الخطوط اللبنانية طلب الزواج

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