سرطان محتمل.. الصحة العالمية تحذر من مادة اسبارتام المستخدمة لتحلية "المياه الغازية"

أقرت منظمة الصحة العالمية تصنيف مادة “اسبارتام” المستخدمة في الصودا لتحلية مشروبات المياه الغازية على أنها مادة مسرطنة محتملة، لكنها قالت في الوقت نفسه إنها آمنة للناس إذا استهلكوها ضمن الحد اليومي الموصى به.

فيما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان وهي هيئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، حددت صلة محتملة بين الاسبارتام ونوع من سرطان الكبد يسمى سرطان الخلايا الكبدية بعد مراجعة ثلاث دراسات بشرية علمية كبيرة أجريت في الولايات المتحدة وأوروبا فحصت المشروبات المحلاة صناعياً.

جدير بالذكر أن مادة الاسبارتام تستخدم في العديد من المشروبات الغازية كبديل للسكر، فيما وصفت الشبكة الإخبارية الأمريكية "المشروبات المحلاة صناعياً على مر التاريخ" بـ "أكبر مصدر للتعرض للاسبارتام، وفقًا لموقع "Lancet Oncology".

الحد اليومي المقبول من الأسبارتام

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حددت سابقًا الحد اليومي المقبول من الأسبارتام، أو عند 40 مجم لكل كيلو جرام من وزن الجسم وبالتالي فإن الشخص الذي يزن 60 كيلو يمكنه استهلاك ما يصل إلى 2400 مجم يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا 12 علبة من المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية (دايت) - وهو أعلى بكثير مما يستهلكه معظم الناس.