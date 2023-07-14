عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يزور 3 دول في الشرق الأوسط

رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا

سيزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دولة الإمارات يوم الإثنين القادم في إطار رحلته التي تشمل ثلاث دول إلى الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة.

 

وبحسب بيان وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، فإن زيارة كيشيدا ستبدأ الأحد القادم من جدة في المملكة العربية السعودية. 

 

ومن المقرر أن يصل بعد ذلك إلى أبوظبي يوم الاثنين ويغادر متوجهاً إلى الدوحة يوم الثلاثاء مختتماً رحلة تستغرق ثلاثة أيام. 

 

وستكون هذه أول زيارة دولة يقوم بها زعيم ياباني إلى المنطقة منذ جولة الراحل شينزو آبي في يناير 2020.

 

وقالت الوزارة إن كيشيدا سيعقد اجتماعات مع قادة الدول الثلاث لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، مثل الشؤون الإقليمية والدولية، بما في ذلك أوكرانيا ، فضلا عن العلاقات الثنائية.

 

وستكون زيارة كيشيدا جزءًا من اجتماعات القمة في البلدان الثلاثة، وفي أبوظبي ، سيشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الياباني في قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

 

وأشارت الوزارة إلى أن كيشيدا يعتزم من خلال هذه الزيارة تأكيد التعاون مع كل دولة في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة ، وتعزيز الحفاظ على وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس سيادة القانون في ضوء نتائج قمة هيروشيما مجموعة السبع.

الخارجية اليابانية الشرق الاوسط العربية السعودية العلاقات الثنائية العلاقات الثنائي السعودية المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

شوبير يعلن موعد الإعلان عن صفقة انضمام أمام عاشور للأهلي ومفاجأة جديدة

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

ترشيحاتنا

العثور على 87 جثة بمقبرة جماعية غرب السودان.. كيف علق وزير الخارجية المصري؟

الإسترليني يتخطى 40 جنيها.. أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

لو عايز تستثمر.. استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

وزير الصحة ينعي ياسر عبدالقادر رئيس لجنة مبادرة الأورام السرطانية

دعاء الجمعة الأخيرة من السنة الهجرية.. أدركه بـ4 كلمات حتى الغروب

القمة 126.. 11 رسالة قاسية لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ