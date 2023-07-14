رئيس وزراء اليابان يزور 3 دول في الشرق الأوسط

سيزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا دولة الإمارات يوم الإثنين القادم في إطار رحلته التي تشمل ثلاث دول إلى الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة.

وبحسب بيان وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الجمعة، فإن زيارة كيشيدا ستبدأ الأحد القادم من جدة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يصل بعد ذلك إلى أبوظبي يوم الاثنين ويغادر متوجهاً إلى الدوحة يوم الثلاثاء مختتماً رحلة تستغرق ثلاثة أيام.

وستكون هذه أول زيارة دولة يقوم بها زعيم ياباني إلى المنطقة منذ جولة الراحل شينزو آبي في يناير 2020.

وقالت الوزارة إن كيشيدا سيعقد اجتماعات مع قادة الدول الثلاث لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، مثل الشؤون الإقليمية والدولية، بما في ذلك أوكرانيا ، فضلا عن العلاقات الثنائية.

وستكون زيارة كيشيدا جزءًا من اجتماعات القمة في البلدان الثلاثة، وفي أبوظبي ، سيشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الياباني في قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وأشارت الوزارة إلى أن كيشيدا يعتزم من خلال هذه الزيارة تأكيد التعاون مع كل دولة في مختلف المجالات بما في ذلك الطاقة ، وتعزيز الحفاظ على وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس سيادة القانون في ضوء نتائج قمة هيروشيما مجموعة السبع.