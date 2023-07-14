إصابة شخص بطلق ناري في حفل عرس بالقليوبية

شهدت منطقة عزبة اليمن بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين طرفين خلال تواجدهم بحفل عرس مما أسفر عن إصابة شخص بطلق ناري بالقدم، جرى على الفور التحفظ على طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى شبين القناطر العام، لاتخاذ اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين خلال تواجدهم بعرس بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالقليوبية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين أسفرت عن إصابة شاب بطلق ناري بالقدم، وجرى نقله للمستشفى.

وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتى أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وكشف تفاصيلها.