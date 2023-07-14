فئات احذر استغلالها.. الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في انتظارك

عاقب مشروع قانون حقوق المسنين المرتقب عرضه على مجلس النواب من أجل خروجه للنور والعمل به ، جريمة الإهمال في رعاية المسنين او الاعتداء عليهم.

جاء ذلك وفقا للمادة 40 من مشروع القانون، والتي عاقبت كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.



وأكد التشريع أنه إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

