استثناء بعض الفئات.. احذر 4 غرامات في انتظارك عند تجديد البطاقة الشخصية

بطاقة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية.. أحد أبرز الأوراق الرسمية الهامة في حياة كل مواطن، حيث أنها المسئول الأوحد عن تسيير عملية الإجراءات فى المصالح الحكومية والمؤسسات والقطاعات الخاصة.

ونظرا لأهميتها فرض قانون الأحوال المدنية العديد من الغرامات على كل حامل بطاقة تخلف عن تجديد وتحديث بيانته أو تعامل ببطاقة منتهية أمام الجهات الرسمية ، والتى جاء أبرزها فيما يلي:.

100 جنيه حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي





يعرض صاحبها لغرامة 50 جنيها، مشيرة إلى أنه في حال عدم التقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي، عند بلوغ السن 16 عاما، فإن ذلك يعرض المواطن لغرامة 100 جنيه.

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غرامة 50 جنيها حال عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي

نص القانون على أنه في حالة إثبات عدم تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي، عند حدوث أي تعديل في البيانات المدرجة بالبطاقة الشخصية، كالحالة الاجتماعية، مكان العمل، تعديل مهنة العمل المذكورة بالبطاقة، خلال 90 يوما، يتعرض صاحب الرقم القومي إلى غرامة 50 جنيها.

غرامة 100 جنيه .. عقوبة التعامل ببطاقة منتهية

يعاقب بغرامة 100 جنيه حال التعامل مع الجهات الرسمية، بببطاقة شخصية منتهية .

غرامة 50 جنيها حال تخلف المواطن عن استخراج بدل فاقد

يتعرض المواطن للغرامة المالية المقدرة بـ50 جنيها حال عدم تقدم المواطن للحصول على بدل فاقد لبطاقته الشخصية خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تحرير محضر الفقد بها.

حالات مستثناة من غرامة بطاقة الرقم القومي

بحسب ما أوضحته وزارة الداخلية المصرية، يستثنى من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، عدد من الحالات الخاصة، مراعاة لظروفهم الصحية شملت كبار السن، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، استنداداً لقرار قطاع الأحوال المدنية، شريطة التقدم بالأوراق التي تثبت الظروف الخاصة بكل حالة.