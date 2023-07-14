داخل مكتبه.. مدير بشركة تابعة للبريد ينهي حياته بيده

لم يجد موظف وسيلة للتخلص من حياته سوي قيامه بتناول حبه الغلال بسبب مروره بضائقة نفسية وذلك داخل مكتبه بإحدى الشركات التابعة البريد المصري بمنطقة البساتين.

‏تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على مدير الشؤون الخارجية بإحدى الشركات التابعة البريد المصري في حالة إغماء داخل مكتب بدائرة القسم.

‏على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص ، وتبين من التحريات مصرع الموظف اثر تناوله حبة الغلال تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما ‏تبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث أن المتوفى كان يمر في الفترة الاخيرة بضايق نفسيا قرر على اثرها التخلص من حياته .

تم تحرير محضر ، وفتحت النيابة العامة تحقيقات موسعه مع زملاء المتوفى ، وكذلك اسرته لكشف ملابسات الحادث ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ، وتقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة داخل الشركة للوقوف على أسباب الواقعة .