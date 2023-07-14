أستاذ مناخ: الدول الإفريقية لا تمثل أكثر من 4% لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات المناخية، إن أحد المخرجات التاريخية هو إقرار المؤتمر لصندوق الخسائر والأضرار ، مضيفا أن هذا الصندوق يؤصل لـدعم الدول النامية والفقيرة والمتضررة من تغير المناخ، وهذا من أهم القرارات التي صدرت عن محدثات الأمم المتحدة عن الـ٣٠ سنة الماضية.

وأكد، سمعان خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية" إكسترا نيوز"، أن هذا الصندوق يؤصل إلى فكرة العدالة المناخية وهي تحمل الأعباء والتكاليف بين الأمم والأفراد، وأثاره، لانقاص هذه المخاطر، والعدالة المناخية تؤكد على العدالة بين الأجيال والعدالة الاجتماعية.

الدول الإفريقية هي أقل الدول انبعاثات لثاني أكسيد الكربون

وأوضح، أستاذ الدراسات المناخية، أن الدول المتقدمة هي المسببة للتلوث هي الدول التي تنعم بالرفاهية، بينما الدول الفقيرة التي ليست هي صانعه هذا للتلوث هي الأكثر تضررا، مؤكدا أن الدول الإفريقية هي أقل الدول انبعاثات لثاني أكسيد الكربون ولا تمثل أكثر من ٤% من الانبعاثات، بينما الدول العظمي مثل الصين والولايات المتحدة وغيرهم هي المسئولة عن الانبعاثات الملوثة وأيضا هي المسئولة عن الانبعاثات بأكثر من تلت ملوثات الجو وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأشار، إلى أن الاجتماع التي أنعقد بالأقصر في مارس الماضي واجتماع أمس يتوافقوا حول عدة آليات مهمة جدا وهي المصادر الخاصة بتمويل هذا الصندوق للخسائر والأضرار، وأن المعايير التي يتم في ضوئها اختيار الدول الفقيرة والدول الأكثر تضررا فهذا الصندوق هو الذي يضع معايير محددة للدول الأكثر تضررا من انبعاثات ثان أكسيد الكربون والدول الأقل فالأقل، وسوف يتم وضع اليه التي في ضوئها يتم تحديد الدول، ثم المعايير الخاصة بالصرف والتمويل، وأيضا ماهي مصادر التمويل التي سوف تكون من المحتمل ان تكون من المؤسسات أو الشركات الكبري المتسببة في الانبعاثات الضارة.