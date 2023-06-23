عبد المنعم سعيد: قمة باريس لإعادة صياغة التمويل العالمي ودعم الدول النامية

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن قمة باريس "ميثاق التمويل العالمي الجديد" هدفها دعم المشروعات التنموية في الدول النامية، موضحا أن العالم شهد أزمات اقتصادية متتالية خلال الثلاث سنوات الماضية وهذه الازمات أثرت على الدولة النامية وخفض النمو وأدى الى ارتفاع التضخم.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، على قناة سي بي سي، أن الهدف من قمة باريس إعادة صياغة التمويل على مستوى العالم وإعادة دعم الدول الفقيرة وزيادة معدلات الدخل وتقليل معدلات الفقر ووجود آلية بين الدول الغنية والفقيرة مما يعود بفائدة على الطرفين".

وتابع: "ما تتوصل له هذه القمة العالمية يساعد على تقليل حدة الفقر وتوطين التكنولوجيا ويفيد الدول الغنية في ايجاد اسواق جديدة للسلع في الدول النامية"، مؤكدا أن المشروعات التنموية ستساعد على تخفيض الهجرة غير الشرعية من الدول النامية.

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