انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا

تعرض الدولار لمزيد من الضغوط وانخفض مساء أمس الخميس، إذ اعتبر المتعاملون تباطؤ التضخم على نحو غير متوقع في الولايات المتحدة مؤشرًا على قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية الشهر الجاري.



وأظهرت بيانات أمريكية صدرت أول أمس الأربعاء أن التضخم تباطأ بوتيرة أسرع كثيرًا من المتوقع الشهر الماضي. وأدى ذلك إلى أكبر عمليات بيع للدولار في يوم واحد خلال خمسة أشهر وانخفاض العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، وإلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثماني سنوات مقابل الفرنك السويسري.



ويتجه اليورو لتسجيل مكاسب لليوم السادس، وارتفع في أحدث التعاملات 0.3% إلى 1.115 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في وقت سابق عند 1.11580 دولار.



وصعد الجنيه الإسترليني 0.4% خلال أمس إلى 1.30345 دولار، في طريقه لتسجيل مكاسب لليوم السادس بعدما تجاوز 1.30 دولار أمس للمرة الأولى منذ أبريل من العام الماضي.



وزاد الين 0.12% إلى 138.325 مقابل الدولار لأسباب من بينها انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وكان الين قد ارتفع 4% في الأيام الخمسة الماضية.



وبلغ الفرنك السويسري أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ أن أنهى البنك الوطني السويسري ربط العملة المحلية بنظيرتها الأمريكية في أوائل عام 2015 لينخفض الدولار 0.5% خلال يوم الخميس إلى 0.863 للفرنك.