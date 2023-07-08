فوائد مبادرة 100 مليون شجرة.. أستاذ مناخ زراعي يوضحها

قال شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ الزراعي، إن هناك علاة واضحة بين زراعة الأشجار ومواجهة التغيرات المناخية، حيث تساهم الأشجار تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقليل ملوثات الهواء.

وأضاف "شاكر أبو المعاطي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن زراعة الاشجار تساهم في تحسين جودة الهواء، وتقليل نسبة الملوثات في الهواء، منوها بأن الزراعة هي عصب الحياة الأساسي.



وأكمل: فوائد زراعة الأشجار متنوعة، ولا تقتصر فقط على حماية الهواء، بل لها فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية، منوها بأن مبادرة 100 مليون شجرة، سيساهم في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتقليل الانبعاثات.