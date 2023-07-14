فعاليات ثقافية وفنية بمتحف تل بسطا بالشرقية

ينظم متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية تحت عنوان "باستت تعود"، خلال الفترة من16 وحتى 20 يوليو 2023، فعالية ثقافية وفنية، لإلقاء الضوء على المعبودة باستت في مصر القديمة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لتفعيل دور المتاحف بمختلف المحافظات المصرية، ونشر الوعي الأثري بين جميع أبناء المجتمع بمختلف فئاته العمرية والمجتمعية، وتعريفهم بالحضارة المصرية القديمة.

ومن جانبه قال إبراهيم حمدي مدير متحف تل بسطا، إن الفعالية تتضمن تقديم استعراض "طقسة عين الأوجات" وذلك بقاعة العرض المتحفي، والتي تقدم عرض تصوري للملك وهو يقدم القرابيين للمعبودة باستت، مصحوب بأحد الترانيم الخاصة بالمعبودة والموجود على الجدار الغربي لمعبد حتحور والتي تلقي الضوء على صفات المعبودة.

وأشار إلى أنه على هامش الفعالية، ينظم المتحف معرضا أثرياً مؤقتاً تحت عنوان "كحلة ومكحلة"، والذي يضم 10 قطع أثرية متنوعة من المكاحل مختلفة الأشكال والأحجام وأبرزها مكحلة من البروفير ترجع للعصر العتيق، ومكحلة من المرمر، ومرود مكحلة مزين من العاج.

كما تتضمن الفعالية عدد من المحاضرات العلمية التي تسلط الضوء عن الدور الهام للمعبودة باستت في مصر القديمة، يلقيها مجموعة من الأساتذة والمتخصصين، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش الفنية والتعليمية حول تنفيذ وتصميم رداء المعبودة باستت، وعمل نموذج للصلاصل وسلة الزهور الخاصة بالمعبودة.

كما يطلق المتحف عدد من المسابقات الفنية لجمهوره ورواده وذلك من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالمتحف على موقع فيسبوك، لتصميم قناع للمعبودة باستت، وأفضل صورة فوتوغرافية للمعبودة.



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