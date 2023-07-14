عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد استقبال الحالة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي بطنطا

فريق طبي ينجح فى استئصال ورم بالكلى لطفلة بالمستشفى التعليمي بطنطا

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

نجح فريق طبى فى المستشفى التعليمى العالمى فى اجراء  استئصال ورم بالكلى اليسرى لطفلة صغيرة  بعد استقبال الحالة بمستشفى سرطان الاطفال الجامعي وتشخيصها  بورم سرطاني بالكلي اليسري (ويلمز) عن طريق الفحص الاكلينكي والأشعة المقطعية والمسح الذري.

txt

طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في محو الأمية

أشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بكفاءة ومهارة الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة،  مؤكدا أن هناك أولوية قصوى لدى الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال الجديد بعد إعادة افتتاحها فى مايو الماضى بحضور الاستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بعد تكليف رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا. موضحًا أن المستشفى يخدم مرضى السرطان من الاطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة.

txt

محافظ الغربية يفتتح محطة للوقود بطنطا تضم جراج متعدد الطوابق|صور

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب أنه فور تشخيص حالة الطفلة، تم تشكيل فريق جراحي على أعلى مستوى، وقام الفريق باجراء استئصال جذري وكامل للورم والكلى اليسري، بنجاح وتنظيف البطن من الغدد الليمفاوية السرطانية،  وتتماثل الطفلة فى الشفاء، موجهاً الشكر للدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية، الدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور شريف شحاته رئيس قسم الجراحة ورئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور أيمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور أحمد حرقان مدير العناية المركزة لجهودهم فى انقاذ الطفلة.

txt

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الدولي طنطا - كفر الشيخ

ضم الفريق الجراحي الدكتور احمد الجندي الأستاذ المساعد بقسم الجرحة العامة، والدكتور محمد الزناتي والدكتور  باسل يونس، ومن قسم التخدير الدكتورة شيرين اشرف و الدكتور مهاب عبد الملك، ومن فريق التمريض صباح ابراهيم،وزينب الرملاوي، وسها  الجوهري.

IMG-20230714-WA0013
IMG-20230714-WA0013
الاطفال الأستاذ الدكتور التعليم العالي و التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود ذكي المدير التنفيذي الغدد الليمفاوية الفريق الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

الزوج: بترقص في أفراح الشارع وسط الرجالة فطلقتها.. وعزة: دماغه مقفلة

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية العلوم

ترشيحاتنا

أول تعليق من الكرملين على قانون حظر تغيير الجنس في روسيا

مصرع شاب غرقا في مياه البحر بالعريش

الأوقاف: الاستغفار باب عظيم من أبواب الفضل ودرجة من الإيمان بالله

دخل قائمة الأعلى تحقيقا.. تعرف على إيرادات بيت الروبي أمس

إعدام معلمة في أحد رياض الأطفال بالصين.. لن تصدق جريمتها

تسهيلات جديدة منحها القانون لمشروعات تمويل الصندوق العقاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

إيقاف إنتاج نوع شكولاتة منتشر بالأسواق بعد اكتشاف مفاجأة صادمة

فيديو

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ