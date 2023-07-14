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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة سرقة وراء مقتل سيدة داخل مسكنها بالبحيرة

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) داخل مسكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها لمصوغات ذهبية ، فقام بالتوجه لمسكنها والدلوف لإحدى الغرف وحال شعورها به ومحاولتها الإستغاثة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة وإستولى على (خاتمين - هاتف محمول) .. تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليهم.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام العثور على جثة امن البحيرة جريمة سرقة مركز شرطة الدلنجات وزارة الداخلية

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