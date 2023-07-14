جريمة سرقة وراء مقتل سيدة داخل مسكنها بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز) داخل مسكنها.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد سرقة المجنى عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها لمصوغات ذهبية ، فقام بالتوجه لمسكنها والدلوف لإحدى الغرف وحال شعورها به ومحاولتها الإستغاثة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة وإستولى على (خاتمين - هاتف محمول) .. تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.