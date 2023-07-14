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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: بريطانيا تدعو ولي العهد السعودي لزيارة رسمية

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

دعت بريطانيا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى زيارة المملكة المتحدة في زيارة رسمية في أواخر الخريف، وهي أول زيارة من نوعها لولي العهد السعودي منذ فترة، بحسب صحيفة الجارديان.

وسلطت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها نشر اليوم الجمعة علي الزيارات العديدة المتبادلة بين وزراء السعودية وبريطانيا.

كما أمضى الأمير محمد بن سلمان ما يقرب من أسبوع في باريس الشهر الماضي في لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحضور قمة تمويل المناخ.

تسعى الولايات المتحدة إلى إقناع المملكة العربية السعودية بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، لكن الرياض، على عكس الإمارات العربية المتحدة والبحرين، تقاوم حتى يتم إحراز تقدم بشأن القضية الفلسطينية.

تسعى المملكة العربية السعودية أيضًا إلى اجتذاب تصويت بريطانيا في نوفمبر المقبل لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وهي النقطة التي من المفترض أن تتحقق فيها رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتتفاوض بريطانيا على اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعد المملكة العربية السعودية عضوًا رئيسيًا فيها. 

بعد الجولة الثالثة من المحادثات التجارية في مارس، قالت بريطانيا إن تحليلها أظهر أنه على المدى الطويل، فإن الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي سيزيد التجارة بنسبة 16٪ على الأقل، مما يضيف 1.6 مليار جنيه إسترليني على الأقل سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني و المساهمة بمبلغ إضافي قدره 600 مليون جنيه إسترليني أو أكثر في رواتب المملكة المتحدة.

بريطانيا السعودى سلمان محمد بن سلمان الجارديان

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