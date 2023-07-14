التقديم في مدرسة الضبعة النووية عبر هذا الرابط| اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

قررت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية لقبول دفعة جديدة من الطلاب (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسي 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، ابتداءا من غد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه سيتم إتاحة التقديم في مدرسة الضبعة النووية لقبول دفعة جديدة من الطلاب (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسي 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، إلكترونيا حتى يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023

شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

يسمح بـ التقديم في مدرسة الضبعة النووية للطلاب المصريين الناجحين فى “ الإعدادية” فى نفس العام

النووية للطلاب المصريين الناجحين فى “ الإعدادية” فى نفس العام عند التقديم في مدرسة الضبعة النووية يشترط ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 260 درجة

عند التقديم في مدرسة الضبعة النووية يشترط لا تقل درجات (الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية) عن 95%.

بالنسبة للطلبة الذين يريدون التقديم في مدرسة الضبعة النووية من محافظة مطروح يشترط حصولهم على شهادة الإعدادية من مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح

إجراءات التقديم في مدرسة الضبعة النووية

يتم تسجيل استمارة التقديم في مدرسة الضبعة النووية إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

بعد إنهاء إجراءات التقدم الالكتروني يقوم الطالب بطباعة استمارة التقدم

لابد من توقيع ولي الأمر على استمارة التقدم لـ مدرسة الضبعة النووية

يتم تقديم استمارة التقدم لـ مدرسة الضبعة النووية لأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة

التقديم في مدرسة الضبعة النووية .. اعرف المستندات المطلوبة

لصق عدد ٢ صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم

صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد

إيصال مقابل أداء خدمة قيمته ١٠٠ جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو علي حساب الصندوق بالبنك الاهلي المصري أو بنك مصر

رابط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في مدرسة الضبعة النووية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانترنت ، من خلال الضغط على : http:// exis.emis.gov.eg

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