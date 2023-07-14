عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التقديم في مدرسة الضبعة النووية عبر هذا الرابط| اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

التقديم في مدرسة
التقديم في مدرسة الضبعة النووية

قررت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية لقبول دفعة جديدة من الطلاب (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسي 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، ابتداءا من غد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه سيتم إتاحة التقديم في مدرسة الضبعة النووية لقبول دفعة جديدة من الطلاب (بمدنية الضبعة - مطروح) للعام الدراسي 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، إلكترونيا حتى يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023 

التقديم في مدرسة الضبعة النووية عبر هذا الرابط| اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

إنشاء نموذج لمفاعلات تكنولوجيا الجيل الثالث المطور بـ محطة الضبعة النووية

شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

  • يسمح بـ التقديم في مدرسة الضبعة النووية للطلاب المصريين الناجحين فى “ الإعدادية” فى نفس العام
  • عند التقديم في مدرسة الضبعة النووية يشترط ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 260 درجة
  • عند التقديم في مدرسة الضبعة النووية يشترط لا تقل درجات (الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية) عن 95%.
  • بالنسبة للطلبة الذين يريدون التقديم في مدرسة الضبعة النووية من محافظة مطروح يشترط حصولهم على شهادة الإعدادية من مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح

 إجراءات التقديم في مدرسة الضبعة النووية

  • يتم تسجيل استمارة التقديم في مدرسة الضبعة النووية إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم
  • بعد إنهاء إجراءات التقدم الالكتروني يقوم الطالب بطباعة استمارة التقدم
  • لابد من توقيع ولي الأمر على  استمارة التقدم لـ مدرسة الضبعة النووية
  • يتم تقديم استمارة التقدم لـ مدرسة الضبعة النووية لأقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة

التقديم في مدرسة الضبعة النووية .. اعرف المستندات المطلوبة 

  • لصق عدد ٢ صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم
  • صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد
  • إيصال مقابل أداء خدمة قيمته ١٠٠ جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو علي حساب الصندوق بالبنك الاهلي المصري أو بنك مصر

رابط التقديم في مدرسة الضبعة النووية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم في مدرسة الضبعة النووية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانترنت ، من خلال الضغط على :    http:// exis.emis.gov.eg  

خطاب عاجل من التعليم
خطاب عاجل من التعليم
خطاب عاجل من التعليم
خطاب عاجل من التعليم
مدرسة الضبعة النووية الضبعة النووية مدرسة الضبعة التقديم التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

ترشيحاتنا

موجة حر استثنائية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

ألمانيا تفتح أبوابها لـ شباب مصر للعمل في شركاتها

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ