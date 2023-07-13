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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختامها مسك.. انتهاء ماراثون الثانوية العامة في سيناء بفرحة الطلاب

انتهاء امتحانات الثانوية
انتهاء امتحانات الثانوية العامة بسيناء

اختتم طلاب  الثانوية العامة محافظ شمال سيناء،  بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم، ماراثون امتحانات الثانوية العام، بامتحان مادة الأحياء،  للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم .

 

فرحة الطلاب :

 

وقد شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء  ، فرحة الطلاب بعد انتهاء امتحانات الثانوية وتمكنهم من حل الاسئلة سواء الشعبة العلمية أو الرياضيات  أو الشعبة  الأدبية ..حيث جاءت من المنهج الدراسي وفي متناول الطالب المتوسط.

وقد عمت الفرحة وجوه البنات بعد خروجهن من اللجان ..حيث قالت  عبير احمد شعبة علوم ،انها سعيدة  لإنهاء أجابت على امتحان الاحياء، دون وجود أي صعوبات في الأسئلة  وتتمنى الحصول على الدرجة النهائية .

وقال محمد عدنان الشعبة الأدبية،  أن الامتحان سهل وتمكن من الاجابة على جميع أسئلة مادة  الفلسفة والمنطق حيث كان ختامها مسك،ويتوقع حصوله على الدرجة الكاملة في المادة . 

وقال  محمد سلامه،  سعبة رياضه، أن أسئلة امتحان مادة الجبر جاءت من المنهج الدراسي وفي متناول الطالب المتوسط.

 

وقد ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وذلك في ختام امتحانات الثانويه العامه ..
حيث أدى (٢٩٧٧) طالب وطالبة امتحان مادة الأحياء لشعبة العلوم ، وبلغت نسبة الحضور (٩٩%) تقريباً ،وأدى (٢٨٩) طالب وطالبة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية)،  وبلغت نسبة الحضور (٩٩%) تقريباً ،
وأدى (٤٦٥) طالب وطالبة الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق للشعبه الأدبية،  وبلغت نسبة الحضور (٩٩%) تقريباً .

 

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