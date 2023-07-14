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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان بالقاهرة

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

رحبت دولة الإمارات بالبيان الختامي الصادر عن قمة جوار السودان الذي عقد في القاهرة، والذي أكد  أهمية حماية السودان والحفاظ على مقدراته ومنع تفككه، ودعا إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

 

وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على جهود جمهورية مصر العربية في تنظيم هذه القمة، مشددة على أهمية تكثيف العمل على  وقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

 

وأكدت الوزارة موقفها الثابت المتمثل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، بما يعزز استقرار السودان ويلبّي تطلعات شعبه الشقيق في التنمية والتطور والنماء.

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