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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم مانشستر سيتي يوافق على الانضمام إلى بايرن ميونخ

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس، أن كايل ووكر، مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" تلقى بايرن ميونخ موافقة شفهية من كايل ووكر للانضمام إلى صفوفه، الصيف الحالي".


وأضافت:" الصفقة لم تتم بعد حيث لا يزال بايرن ميونيخ في محادثات مع مانشستر سيتي، ولا تزال بعض تفاصيل العقد غير واضحة".


ويمتد عقد كايل ووكر مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حتى 30 يونيو المقبل.


كايل ووكر ساهم في تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية التاريخية الموسم المنقضي (دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد).

مانشستر سيتي بايرن ميونخ كايل ووكر فابريزيو رومانو ووكر

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