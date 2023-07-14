دعاء يوم الجمعة المباركة.. لايوافقها عبد مسلم إلا أعطاه

دعاء يوم الجمعة المباركة، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم "إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه" (متفق عليه)، وعَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلالٍ : خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا رِيَاحٍ وَلا جِبَالٍ وَلا بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ " - .

-اللهم مجد قدري بحبك، وشرف مرتبتي بقربك حتَّى أكون بحبك ممجدًا، وبقربك مؤيدًا، وأطلع عليَّ دقائق المجد، ورقائق المدد والمجد، وألبس من تيجان المجد والسعد بفضل براهين مجدك، يا مجيد.وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم. صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

-اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك

-اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوََّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

-بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله وبالله ومن الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله توكلت لا قوة إلا بالله ،بسم الله أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله واستعنت بالله وتوكلت على الله تحصنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله وبجميل ستر الله وعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله برئت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم استرني في نفسي وديني وأهلي بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يارب العالمين احجبني عن القوم الظالمين بقوتك ياقوي يامتين وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

دعاء يوم الجمعة للمكروب

دعاء يوم الجمعة للمكروب، يعاني البعض من الكرب لذا دعاء يوم الجمعة للمكروب مستجاب يوم الجمعة، خاصة وأن الهموم تملأ قلوب الكثير من الناس، وأكد العلماء والفقهاء أن المؤمن لا ييأس إذا أصابه الهم أو الكرب، بل أن يرضى بقضاء الله وقدره، فالله وحده القادر على زوال الكرب والهم، وعلى المسلم دور كبير في أن يدعوا الله وأن يكون موقنا بالإجابة ويلح على الله عز وجل أن يكشف همه وغمه وكربه، وفيما يلي دعاء يوم الجمعة للمكروب.

ورد فيه حديث نبوي يقول روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء يوم الجمعة للمكروب، اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي.

-اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ.

- اللَّهم، اغرس في قلبي شجرة لا إله إلا اللَّه، وأظهر على لساني ينابيع حكمة لا إله إلا اللَّه، واحفظني يا رب من كل شكٍّ وكفر ورياء، ومن مكر الماكرين، وحسد الحاسدين، وعداوة المعادين، ومن شر نفسي وشيطاني وهواي بعناية ووقاية حفظ لا إله إلا اللَّه

-اللهم إليك مددت يدى وفيها عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي واغفر خطيئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خير نصيبا وإلي كل خير سبيلا برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم انت ربي لا اله الا انت , خلقتني وانا عبدك , وأبن امتك في قبضتك ناصيني بيدك , أمسيت على عهدك ووعدك ما أستطعت , أعوذ برضاك من شر ماصنعت , وأبوء بعملي وأبوء بذنوبي , فأغفر لي ذنوبي , إنه لايغفر الذنوب الا انت.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

دعاء يوم الجمعة المستجاب، لم يرد في الشرع الشريف نص يوضح أن هناك دعاء معين يوم الجمعة مستجاب، وتعد نافلة الدعاء ووقوف العبد بين يدي الله والدعاء بخشوع واستحضار القلوب من الأمور التي يحبها الله عز وجل من عبده الداعي، كما أن الدعاء يزيد الأعمال بركة ويقرب العبد من ربه، وهو من أيسر العبادات لذا يستحب لكل مسلم أن يحرص على الدعاء يوم الجمعة.

اللهم إنك لا تحمل نفسًا فوق طاقتها، فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به، وباعد بيني وبين مصائب الدنيا وتقلب حوادثها كما باعدت بين المشرق والمغرب.

-اللهم أعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع ما لا أطيق،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

-اللّهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

-اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة السلامة من كل شر والشفاء من كل داء.

اللهم بارك لنا في هذه الجمعة في أسماعنا وفي أبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا‏.

-اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علي، وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضني غير مفتون.

‏-اللهم إني أعوذ بك في هذه الجمعة من مال يكون علي فتنة، ومن ولد يكون علي وبالاً، ومن مرأة السوء تقرب الشيب قبل المشيب‏.‏ وأعوذ بك من جار سوء ترعاني عيناه وتسمعني أذناه إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها‏.

-اللهم اجعلنا في هذه الجمعة ممن حرمت وجوههم على النار، لا يدخلوها أبدا.

-اللهم إنا نسألك في هذه الجمعة أن تقضى الدين عن المدينين، وأن تذهب البأس عن المكروبين، واجبر قلوب المنكسرين، وردنا إليك لا فاقدين ولا مفقودين.