تحرير 356 محضرا خلال حملة تموينية في دمياط

واصلت مديرية التموين في دمياط، جهودها لمتابعة الموقف التموينى وحركة السلع بالأسواق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات د. منال عوض محافظ دمياط، لإحكام الرقابة على تلك المنظومة ومنع أى محاولات للتلاعب بها.

وأعلنت المديرية عن تحرير ٣٥٦ محضرا للمخالفين خلال الحملات التى نفذتها بمناطق مختلفة على مدار الأسبوع وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وتلاعب أحد مستودعات الغاز بوزن الاسطوانات.

هذا إلى جانب قيام بعض المحال ببيع سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٦٠ جوال فول و٢ برميل طحينة وكذلك ٨٠ جركن زيت و٦٥ كجم لحوم و٦٠ كجم دواجن و٥ كجم حواوشي.