عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى من الاستعداد لحفل تامر حسني بـ سيدي عبد الرحمن.. شاهد

تجهيزات حفل تامر
تجهيزات حفل تامر حسني

بدأت عصر اليوم الجمعة 14 يوليو، الاستعدادات الأخيرة لحفل الفنان تامر حسني، المرتقب الليلة في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

وبدأت الاستعدادات لحفل تامر حسني، بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات الحفل، وتأمين المكان، برجال الحراسات الخاصة. 

وسيصعد تامر حسني علي خشبة المسرح في سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي معه عرض افتتاح خاص لديسكو بيروت. 

 

فيلم تاج

في سياق آخر حقق فيلم "تاج" لـ تامر حسني، نجاح ساحق و إيرادات عالية تصل إلى  270 مليون جنيه بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

 

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

 

أغاني تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه التي تحمل اسم انت اختيار والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

انت أختار من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي توزيع وميكس يحيي يوسف ماستر على فتح الله.

وتم طرح فيلم بحبك، بدور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 7 يوليو 2022، للمنافسة بماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

ونافس العمل فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بالإضافة إلى فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام أيضا في نفس التوقيت.

 

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة،  شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.

 

ألبوم عشأنجي لـ تامر حسني

كما طُرح ألبوم عشأنجي للفنان تامر حسني، حصريًا، عبر تطبيقي أنغامي وديزر للموسيقى.

ويتضمن ألبوم تامر حسني الجديد، من 9 أغنيات، هي: «أحلى كلام، عشأنجي، ما بجيش بالطريقة دي، بعد مؤقت، سوحنا، زي الأيام دي، خدنا مناعة، سجل يا تاريخ، ليه طله». 

تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تجهيزات حفل تامر حسني
تامر حسني الفنان تامر حسني حفل تامر حسني الساحل الشمالي اغاني تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

في اليوم الأول.. الرايق تتصدر أغاني ميني ألبوم نبيل شعيل الجديد

أول تحرك من نقيب الموسيقيين بعد مرض إيمان البحر درويش

طرح تذاكر حفل محمد عبده المرتقب في القصيم

بعد اعتداء جارها عليها بالضلمة.. إيمان العاصي ترقص على اختياراتي مدمرة حياتي

حفل صناع الدراما.. المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم اسم المخرج نور الدمرداش

أسامة حسن: الكتلة التصويتية في الموسيقيين للأكاديميين ولكنهم عازفون عن المشاركة

أسامة حسن مرشح الموسيقيين: مصطفى كامل كشف الفساد ويحتاج لمجلس قوي وشريف| حوار

نفاد تذاكر حفل رابح صقر في الأحساء السعودية

ترشيحاتنا

بسبب القصف.. انقطاع الإنترنت والهواتف لساعات في السودان

مؤشرات تنسيق الأدبي 2023 .. بالدرجات| كليات القمة لطلاب الثانوية العامة

حاجات حرام| استغاثة فاطمة: مش متخيّلة اللي قاله وبدأت المشكلة

قائد فاجنر يدرب جنود بيلاروسيا في قواعد عسكرية.. هل يتحدى روسيا؟

ألغام أوكرانية.. تحذير عاجل من البحرية الروسية

تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

احذر.. عوامل تزيد من الإصابة بسرطان القولون

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ