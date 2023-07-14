الصور الأولى من الاستعداد لحفل تامر حسني بـ سيدي عبد الرحمن.. شاهد

بدأت عصر اليوم الجمعة 14 يوليو، الاستعدادات الأخيرة لحفل الفنان تامر حسني، المرتقب الليلة في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وبدأت الاستعدادات لحفل تامر حسني، بوضع اللمسات الأخيرة على تجهيزات الحفل، وتأمين المكان، برجال الحراسات الخاصة.

وسيصعد تامر حسني علي خشبة المسرح في سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي معه عرض افتتاح خاص لديسكو بيروت.

فيلم تاج

في سياق آخر حقق فيلم "تاج" لـ تامر حسني، نجاح ساحق و إيرادات عالية تصل إلى 270 مليون جنيه بدور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.

ونال فيلم تاج لـ تامر حسني، إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور وصناع السينما أيضًا حيث أشادوا بكل عناصر الفيلم من فريق العمل، وقصة الفيلم، و الجرافيكس، و الكوميديا الذكية والافيهات الجديدة المقدمة بالفيلم، ومشاهد الأكشن، وكل هذا جعل الجمهور يطالب بجزء ثاني من الفيلم.

أبطال فيلم تاج

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، محمد أبو داوود، والفيلم قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

أغاني تامر حسني

طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه التي تحمل اسم انت اختيار والتي صورها على طريقة الفيديو كليب.

انت أختار من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي توزيع وميكس يحيي يوسف ماستر على فتح الله.

وتم طرح فيلم بحبك، بدور العرض السينمائي في مصر يوم الخميس 7 يوليو 2022، للمنافسة بماراثون أفلام موسم عيد الأضحى السينمائي.

ونافس العمل فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، بالإضافة إلى فيلم “عمهم” للنجم محمد إمام أيضا في نفس التوقيت.

أبطال فيلم بحبك

فيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، ويشارك في بطولة العمل كل من: حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد، وعدد آخر من الفنانين.

ألبوم عشأنجي لـ تامر حسني

كما طُرح ألبوم عشأنجي للفنان تامر حسني، حصريًا، عبر تطبيقي أنغامي وديزر للموسيقى.

ويتضمن ألبوم تامر حسني الجديد، من 9 أغنيات، هي: «أحلى كلام، عشأنجي، ما بجيش بالطريقة دي، بعد مؤقت، سوحنا، زي الأيام دي، خدنا مناعة، سجل يا تاريخ، ليه طله».

تجهيزات حفل تامر حسني

تجهيزات حفل تامر حسني

تجهيزات حفل تامر حسني

تجهيزات حفل تامر حسني