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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط حشيش وأقراص مخدرة ومنظار محظور مع راكبين في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد رئيس الإدارة المركزية، راكب مصري بحوزته مخدرات متنوعة واخر بحوزته منظار محظور حيازته.

الحالة الأولى كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعتين من الحشيش بوزن ٢٠ جرام و ١٠ شرائط لعقار الترامادول المخدر باجمالي ١٠٠ قرص، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري عطية مأمور الجمرك و عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

والحالة الثانية أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي الحقائب المتخلفة حيث تم ضبط منظار محظور حيازته طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ كما افاد بذلك تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار مع راكب مصري كان قد وصل علي طيران الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت، تم الضبط بواسطة كل من حسام مجدي مأمور الجمرك و خالد شعبان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر احمد فؤاد حامد مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة

مطار القاهرة مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة

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