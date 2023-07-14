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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. بيان عاجل من القوات المسلحة

الجيش السوداني
الجيش السوداني

 جحت القوات المسلحة السودانية في في القيام  بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث حيث وجرت كما كان مخطط لها بحسب البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها أن  بعض الخسائر حدثت  بجزء من محور بحري وهي لم تؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان المليشيا المتمردة التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب.

واتمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانها قائلة : قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله.

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