رقعة الاشتباكات تتسع في الخرطوم بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

قال محمد إبراهيم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن نطاق الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بدأ يتسع في عدد كبير من أحياء الخرطوم، وحاليا توجد اشتباكات في منطقة الكلاكلة التي تقع جنوب الخرطوم، بالإضافة إلى منطقة أبو آدم، والتي تبعد عن مقر الاحتياطي المركزي التابع للشرطة السودانية بأقل من 2 كم.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامي حساني بشير، في "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "حتى هذه اللحظة ما تزال الاشتباكات مستمرة وهناك أيضا محاصرة لمنطقة الكلاكلة، وبخاصة أن الاشتباكات بدأت منذ ما يزيد عن ساعتين، وحتى هذه اللحظة، فإننا نسمع أصوات انفجارات وأصوات للأسلحة الخفيفة والثقيلة".

عن طريق الجيش السوداني

وتابع، أن هناك اشتباكات في مواقع متفرقة بأحياء الخرطوم الأخرى، وبخاصة أن هناك استهدافاً للارتكازات التي كانت توجَد فيها قوات الدعم السريع، وكان هناك استهداف ارتكازات في منطقة الرميلة عن طريق الجيش السوداني، وحتى هذه اللحظة، ما تزال عمليات المطاردات مستمرة في عدد من أحياء الخرطوم.

