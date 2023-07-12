إجراءات صارمة.. بريطانيا تفرض عقوبات على الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، فرض عدة عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بالجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع.

واضافت الحكومة البريطانية أن تلك الخطوة تأتي وذلك على خلفية اندلاع القتال والأزمة الإنسانية المتزايدة في السودان، منذ أبريل الماضي.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان، أن هذه العقوبات ستضمن تجميد أي أصول تحتفظ بها هذه التكتلات والشركات في المملكة المتحدة.



وأضافت أن هذه الإجراءات التي وصفتها ب “الصارمة” ستحد من حرية هذه الكيانات المالية من خلال منع مواطني المملكة المتحدة والشركات والبنوك من التعامل معها.

وشملت العقوبات شركة "الجنيد" المملوكة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بالإضافة إلى شركة "جي إس كي"، وشركة "تريدف للتجارة العامة" لدورهما في دعم الصراع، وفقًا للبيان.

كما أعلن البيان فرض عقوبات على شركة "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" المملوكة للقوات المسلحة السودانية، والتي "توفر دعمًا ماليًا للجنرال عبد الفتاح البرهان لمواصلة القتال"، بالإضافة إلى شركة "ماستر تكنولوجي"، وشركة "زادنا العالمية للاستثمار".