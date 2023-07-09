موقع بريطاني يُرشح مصر كواجهة لقضاء الإجازات.. ورئيس سياحة البرلمان يكشف التفاصيل

علق النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، على مقال نشره موقع ديلي ميل البريطاني يوضح 7 أسباب لقضاء الإجازة في مصر، قائلًا إن مثل هذه التقارير تستطيع الوصول إلى عقل ومشاعر السائح الذي يرغب في زيارة مصر، معقبًا:"مهما قمنا بأي نوع من أنواع الدعاية لن نستطيع الوصول لعقلية السائح أكثر من أهل بلده".



وأضاف “صدقي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن مصر لديها موقع جغرافي متميز وتنوع سكاني كبير ويستطيع السائح زيارتها أكثر من مرة ومثل هذه الأمور صعب تواجدها في دول أخرى، فهي عامرة وزاخرة بالتاريخ وصاحبة طقس متميز وجاذب للسياح.



وتابع رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن كتابة مثل هذه المقالات والتقارير عن مصر تلعب دور في مضاعفة أعداد الراغبين في زيارة مصر، مضيفًا أنه على مدار عقود سابقة كانت تدعو وزارة السياحة كتاب وفنانين ومصورين لزيارة مصر.