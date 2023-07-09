بعد تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق|ماذا ينتظر الأرض قبل حلول 2050؟

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض هو أمر غاية في الخطورة؛ حيث أنه لا يتم الحديث عن بقعة أو كيلو متر؛ ولكن الحديث عن غلاف الكرة الأرضية.





وأضاف “علام” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هذه السخونة لا تحدث بين ليلة وضحاها، موضحًا أن المؤشرات تتحدث عن أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه من حجم التلوث والصناعات التي تبعث غازات الاحتباس الحراري ستكون هناك عواقب وخيمة.



وأشار أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب إلى أن المؤشرات كانت تتوقع زيادة درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية في 2050، وهذا سيكون له أعراض خطيرة؛ ولكن مايبدو أنه سيتم الوصول إلى هذا قبل حلول 2050 وهذا بدوره سيؤدي إلى حدوث جفاف وقلة في الأمن الغذائي وندرة المياه وتجفيف منابع الأنهار.



سطح الأرض يسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق



وفي السياق قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأسبوع الماضي تم تسجيل رقم قياسي لدرجة حرارة سطح الأرض، حيث سجل متوسط درجة الحرارة 17.2 والدرجة الطبيعية لسطح الأرض هي 15 درجة مئوية وبدأت تزداد منذ بداية الثورة الصناعية ، مؤكدة أن 17.2 درجة حرارة قياسية لم يتم تسجيلها منذ عدة سنوات والزيادة في درجة حرارة الأرض يؤدي إلى مزيد من التغيرات المناخية.