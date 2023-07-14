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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل لا تعبأ بالقرارات والتعهدات الدولية.. فيديو

رياض منصور
رياض منصور

قال رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن يُطالب مجلس الأمن أن ينفذ قراراته وإرادته في توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المجرمين وملاحقتهم، خاصة الذين اتخذوا القرار في العدوان الهمجي على مخيم جنين الباسل وان يلاقوا العقاب الذي يستحقوه، وأن ينفذ قرار 2334 بأن الاستيطان همجي وغير شرعي ويجب أن يتوقف.

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وأضاف «منصور»، خلال حوار خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي عليها أن تنفذ قرارات مجلس الأمن وفق المثياق الأمم المتحدة إلا أنها لا تعبأ بذلك، لذلك على مجلس الأمن والمجتمع الدلي أن يتخذ خطوات عملية في اجبارها على الالتزام بتعهداتها والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة وأن يتم حدوث حركة سياسية ومجال سياسي يؤدي إلى إنهاء هذا الاحتلال بأسرع وقت.

 

وأشار مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أنه يجب أن تحظى دولة فلسطين على استقلالها وعاصمتها القدس الشرقية، موضحًا أنه يقدر ويثمن المواقف المبدئية القوية الخاصة بالإدانات سواء العربية أو في المجتمع الدولي، لكن ونحن فترة من الزمن، نريد الانتقال من الإدانات وتأكيد الحقوق والمبادئ للشعب الفلسطيني إلى الانتقال لتنفيذ هذه الإرادة على أرض الواقع.

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة

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