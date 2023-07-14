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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"العمل": تعيين 8 آلاف من ذوي الهمم في القطاع الخاص هذا العام

صدى البلد

قالت وزارة العمل، أن مديرية عمل جنوب سيناء أعلنت عن تسليم عقود عمل لذوي همم من أبناء "المحافظة"، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.

وأكدت "الوزارة" على أن تسليم العقود حدث داخل مقر "مديرية العمل" في إطار خطة تنفيذ إستراتيجية الوزارة نحو تعيين ذوي الهمم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة بالاستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم في كافة المحافظات ودمجهم في "سوق العمل"، ومتابعة المديريات لكافة المنشأت من أجل تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 بتعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الهمم في كافة المنشأت.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، في تقريره للوزارة  أن المديرية تقوم  بالتنسيق مع منشأت القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير  فرص عمل  لذوي الهمم ومتابعتهم بعد إستلام العمل بالشركات لتلك الفرص تنفيذاً لتوجيه "الوزير" .

وكان اجتماعا عقده الوزير حسن شحاتة بالديوان العام لوزارة العمل بالقاهرة مع مديري مديريات العمل بكافة المحافظات، جرى خلاله مناقشة العديد من الملفات أبرزها ملف "ذوي الهمم"، وأُعلن فيه عن استمرار خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم والتي أسفرت حتى الأن عن تعيين 8  ألاف و303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهوريةىخلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.

وأوضح فيه المجتمعون عن أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات قامت خلال الـ6  أشهر الماضية بحصر  15 ألفا و890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا و646 منشأة يعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية، وموضحةً أن عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و  126 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 71  ألفاً و  623  عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ  50 الفاً و 530 عاملاً وهو ما تعكف "الوزارة" على "إستيفائه" .

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